Фигурист Козловский: допустил грубую ошибку

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. По итогам произвольной программы спортсмены набрали 132,70 балла (по итогам двух программ — 205,28).
«Я допустил достаточно грубую ошибку, из-за которой мы потеряли баллы. Я ошибался не более двух раз за свою карьеру. Сегодня была случайность. Но случайности неслучайны. Возможно, был стресс. Какую-то причину я называть не буду», — сказал Козловский.
По словам Бойковой, спортсмены не роботы.
«Мы не роботы. Сегодня получилось так, а что будет дальше, мы сказать не можем», — сказала она.
Ранее другая российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались не совсем довольны своим выступлением.