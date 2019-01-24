Фигурист Козловский: допустил грубую ошибку

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. По итогам произвольной программы спортсмены набрали 132,70 балла (по итогам двух программ — 205,28).

«Я допустил достаточно грубую ошибку, из-за которой мы потеряли баллы. Я ошибался не более двух раз за свою карьеру. Сегодня была случайность. Но случайности неслучайны. Возможно, был стресс. Какую-то причину я называть не буду», — сказал Козловский.

По словам Бойковой, спортсмены не роботы.

«Мы не роботы. Сегодня получилось так, а что будет дальше, мы сказать не можем», — сказала она.

Ранее другая российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались не совсем довольны своим выступлением.