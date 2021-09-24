Фигурист Кондратюк обеспечил три квоты для сборной России на Олимпиаде

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Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Благодаря этому сборная России получила максимальную квоту в мужских соревнованиях на Олимпиаде-2022 и на чемпионате мира-2022.

На турнире в Оберстдорфе разыгрывались последние квоты на предстоящие Игры в Пекине. Марк Кондратюк по сумме двух программ набрал 241,06 балла и завоевал бронзу. Золото досталось американцу Винсенту Чжоу (284,23), серебро — французу Адаму Сяо Хим Факт (243,78).

Для получения третьей квоты необходимо было попасть в топ-6.

Последний раз у сборной России было три квоты на Олимпийских играх-2002 года. Россию на соревнованиях представляли Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Александр Абт.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла первый этап Кубка России. Турнир проходил в Сызрани.