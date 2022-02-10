Фигурист из США Нейтан Чен выиграл золото в Пекине

Американский фигурист Нейтан Чен выиграл золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. 22-летний спортсмен в короткой и произвольной программах набрал суммарно 332,60 балла, что стало его личным рекордом.

Таким образом Чен обогнал фигуристов из Японии Юму Кагияму (310,05) и Сему Уно (293,00). Лучший результат среди россиян показал Евгений Семененко: спортсмен набрал в сумме 274,13 балла, получив восьмое место.

Для Чена олимпийское золото в одиночном катании стало первым в карьере. У него уже есть бронзовая медаль, полученная на Играх в Пхенчхане, а также серебро пекинской Олимпиады — обе медали американец получил за выступления в командных турнирах. Кроме того, он трижды становился победителем чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Нейтан Чен выиграл короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат американец получил 113,97 балла, что стало новым мировым рекордом.