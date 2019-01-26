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Фернандес отреагировал на седьмое золото ЧЕ

Хавьер Фернандес Сергей Булкин/News.ru

Хавьер Фернандес

спорт [ версия для печати ]

Чемпион Европы по фигурному катанию 2019 года испанец Хавьер Фернандес прокомментировал свою победу.

«Я ещё семь лет назад не подозревал, что выиграю первенство Европы. Не знал, что через семь лет будет ещё чемпионат Европы, на котором я смогу победить. Мне, конечно, жаль уходить, но я провел 21 год в фигурном катании. Я счастлив, что у меня была такая карьера», — приводит его слова корреспондент News.ru.

Фернандес — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный чемпион мира 2015 и 2016 годов, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира 2013 и 2014 годов, семикратный чемпион Европы. Он завершит карьеру в 2019 году.

Как писал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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