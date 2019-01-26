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Фигурист Быченко: не планировал ехать на ЧЕ

Булкин Сергей/News.ru эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]

Израильский фигурист Алексей Быченко поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.

«Изначально не планировал ехать на чемпионат Европы, так как думал завершить карьеру. Но после долгих переговоров решил остаться. Главная моя цель на сейчас — принять участие в третьей в своей карьере Олимпиаде. Не смог показать своего лучшего катания в Минске, так как достаточно поздно в этом сезоне начал кататься. Как вы понимаете, это всё из-за неопределенности с планами», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

По итогам двух программ спортсмен получил 220,50 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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