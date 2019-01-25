Базин: сейчас катаемся на уровне третьей пары России

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Российская танцевальная пара Софья Евдокимова и Егор Базин

Российские фигуристы готовы замахнуться на медали ЧЕ

Российская танцевальная пара Софья Евдокимова и Егор Базин после проката ритмичной программы на чемпионате Европы в Минске остались довольны поставленными им оценками. Они получили от судей 66,65 балла, что стало личным рекордом сезона.

— Одна из секций танца у вас получила третий уровень. Значит ли это, что могли выступить лучше?

Егор Базин (ЕБ): Там разница между уровнями будет не столь велика. Может быть, полтора балла могли получить ещё сверху. Но не факт, что мы могли бы сделать его лучше. Мы радовались своим результатам не только потому, что это лучший результат текущего сезона — нас на мировой арене так высоко ещё никогда не оценивали. На всех челленджерах мы набирали намного меньше, чем сейчас в Минске. Считаю, что мы катались на уровне третьей пары России. Думаю, что показали достойный результат.

Софья Евдокимова (СЕ): Тем более это чемпионат Европы. Сделать на нём лучший результат — это дорого стоит. Приятно.

— Для многих фигуристов промежуток между чемпионатом России и Европой является проблемным, на него же выпадают новогодние праздники. Не всем удаётся подойти к турниру в оптимальной форме. Как у вас с этим обстоит дело?

ЕБ: Самое тяжёлое для нас было — это три последних дня перед праздниками, когда надо собраться и сделать то, что сказал тебе тренер, а тебя одолевает лень такая новогодняя. А после праздников очень хотелось побыстрее вернуться на лёд, чтобы начать нормально тренироваться.

СЕ: Ты уже сам начинаешь ждать того момента, когда же наконец-то начнутся тренировочки. Никаких сложностей у нас не было.

Сергей Булкин/News.ru

— Сейчас рабочее время, будний день и зрителей пока не так много. Готовы к тому, что в произвольном танце зал будет просто битком?

СЕ: Они там так орут, как будто это даже больше, чем полный зал.

ЕБ: Это да. Так что если будет ещё больше народа, то будет только круче.

— Это самая большая арена, на которой вы выступали?

ЕБ: Нет. Была Универсиада в Алма-Ате, и там была примерно такая же арена, только без верха. Но была полностью забита, там люди даже в проходах стояли. Атмосфера просто незабываемая.

— То есть вы привыкшие к полным трибунам.

ЕБ: Да, с этим проблем нет, всё супер.

— А проблем с мандражом не было? Ноги не дрожали?

ЕБ: Смутные чувства. У меня были небольшие проблемы с шеей, которые, к сожалению, до сих пор остались. Заклинило меня, и пару дней просто не мог повернуть голову. Из-за этого очень волновался, так как испытывал дискомфорт.

— Но сейчас откатались и было нормально?

ЕБ: Когда я на тренировках катался, то её отпускало, а затем после волны усталости всё возвращалось обратно. Будет всё нормально в произвольном танце, не волнуйтесь.