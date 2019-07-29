https://static.news.ru/photo/e8aeaa48-b219-11e9-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

ФИФА обновила некоторые положения кодекс этика организации. За счёт этого планируется повысить эффективность работы независимого комитета по этике.

Поправки , которые вступят в силу 1 августа текущего года, в том числе включают ужесточение санкций за сексуальные домогательства, надругательства и эксплуатацию, увеличение прозрачности деятельности через публичные слушания и предоставление бесплатной юридической помощи лицам с недостаточными финансовыми средствами в рамках разбирательств.

Помимо этого, в последнем квартале 2019 года планируется запустить интернет-ресурс legal.fifa.com, на котором будут публиковаться сведения о ключевых решениях, принятых судебными органами ФИФА.

Ранее News.ru писал, что решение судьи прибегнуть к видеоповтору во время матча 1/8 финала чемпионата мира разозлило камерунских футболисток и вызвало обвинения в расизме в адрес ФИФА.