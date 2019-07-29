ФИФА обновила некоторые положения кодекс этика организации. За счёт этого планируется повысить эффективность работы независимого комитета по этике.
Помимо этого, в последнем квартале 2019 года планируется запустить интернет-ресурс legal.fifa.com, на котором будут публиковаться сведения о ключевых решениях, принятых судебными органами ФИФА.
Ранее News.ru писал, что решение судьи прибегнуть к видеоповтору во время матча 1/8 финала чемпионата мира разозлило камерунских футболисток и вызвало обвинения в расизме в адрес ФИФА.