https://static.news.ru/photo/12e308ee-6134-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фехтовальщики временно не будут жать друг другу руки на соревнованиях. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Отмечается, что FIE не выступала с инициативой по отмене каких-либо соревнований, входящих в систему отбора к Олимпийским играм 2020 года. В организации рассказали, что ограничились рекомендациями для спортсменов по профилактике, сообщает РИА Новости.

Теперь вместо традиционных рукопожатий спортсменов после поединков они могут ограничиться контактом клинков и соприкосновением локтями. Кроме того, в FIE посоветовали регулярно мыть руки и немедленно обращаться к медицинскому персоналу с любыми симптомами ОРВИ.

Как писал NEWS.ru, Английская футбольная премьер-лига ввела запрет на предматчевые рукопожатия между игроками команд.