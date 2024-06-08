FIDE назвала необоснованными большинство обвинений против Дворковича

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Аркадий Дворкович

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) не согласилась с обвинениями, выдвинутыми в отношении президента FIDE Аркадия Дворковича, говорится в заявлении на сайте организации. При этом уточняется, что решение комиссии может быть обжаловано в апелляционной инстанции. До этого момента FIDE намерена воздержаться от комментариев.

Мы приветствуем тот факт, что комиссия сочла подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными. Принимая во внимание, что согласно процедуре это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, FIDE воздержится от комментариев по существу дела до тех пор, пока оно не будет рассмотрено апелляционным судом, — говорится в заявлении.

Дворкович также является членом попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). До этого FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Дворкович тем временем получил выговор. Именно эти обвинения расследовала комиссия. При этом причиной для исключения стала жалоба Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.