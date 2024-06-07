FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года, сообщила российская спортивная организация. Причиной принятого решения стала жалоба Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Лишение ФШР членства в организации является политически мотивированным, конъюнктурным и дискриминационным, заявил президент ФШР Андрей Филатов. Он пообещал, что федерация продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов, и подчеркнул, что этическая комиссия превысила свои полномочия. Филатов уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен на Генеральной ассамблее FIDE, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште.

Федерация шахмат России не согласна с решением комиссии по этике Международной шахматной федерации о лишении членства в организации, заявил ТАСС исполнительный директор организации Александр Ткачев. По его словам, несправедливо, что два человека решили судьбу 135 тысяч российских шахматистов, которые входят в рейтинг-лист FIDE.

Наши юристы начали работать, подготовятся без эмоций, спокойно. В ближайшее время предъявим свои контраргументы, — подчеркнул Ткачев.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил «Матч ТВ», что он сам получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР. Он также отметил, что решение об отстранении российских спортсменов вступит в силу через 60 дней.

Это решение все той же первой инстанции, которое еще не вступило в силу, с которым многие из моих коллег по совету FIDE не согласны, — пояснил Дворкович.

Россия намерена вернуть своим спортсменам право на флаг и участие в спортивных соревнованиях по всему миру, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, защита интересов российского спорта должна быть постоянной.