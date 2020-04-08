FIBA Europe отменяет все летние баскетбольные турниры из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e983a18-7989-11ea-bc94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foerster /Eibner-Pressefo/Global Look Press

Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отменило все соревнования под эгидой организации, запланированные на лето 2020 года.

Принимающим сторонам гарантировали право провести состязания в 2021-м, говорится на официальном сайте ведомства.

Вспышка инфекции стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI). Информацию об этом распространила пресс-служба организации.

Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее Международный союз триатлона отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса. До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, писал NEWS.ru.