ФХР высказалась о возможном переносе ЧМ по хоккею из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4059ccc6-2b42-11eb-9093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала слухи о возможном переносе чемпионата мира из Белоруссии в другую страну. Она призвала доверять только официальной информации, которая исходит от Международной федерации хоккея (IIHF).

Говорилось, в частности, о том, что ЧМ-2021 может принять Россия. ФХР подчёркивает, что на данный момент такая возможность не рассматривается.

В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира, — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

Организация напомнила, что решение о месте проведения мирового первенства может принять только IIHF. А на данный момент такого решения нет.

Ранее NEWS.ru писал, что IIHF отменила 18 турниров из-за пандемии коронавируса. Исключением стали чемпионат мира в Латвии и Белоруссии, молодёжный чемпионат мира, женский чемпионат мира, а также для игроков не старше 18 лет.