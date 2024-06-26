Фетисов назвал цель Запада в вопросе с Олимпиадой для россиян Депутат Фетисов: Запад хотел расколоть российское общество в вопросе Олимпиады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад хочет расколоть российское общество в вопросе с Олимпиадой, поэтому выдумывает на ровном месте различные проблемы для страны, а чиновники «не разглядели» этого, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Regnum. По его словам, Россия должна была сразу запретить спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года без национальных атрибутов.

Я считаю, что в этом виноваты не спортсмены, а наши спортивные чиновники. Было понятно, что все эти решения Запада направлены на раскол российского общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось, — заявил Фетисов.

Руководство МОК в конце февраля 2022 года предложило международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако позднее было решено допустить спортсменов на Олимпиаду, но лишь в нейтральном статусе. Сами состязания пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ранее заявил, что не понимает правила допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года. Он также назвал предстоящие состязания политическим инструментом.