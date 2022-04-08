Фестиваль «Прорыв» 2022: экстрим и драйв в «Лужниках»

Дворец спорта «Лужники» принял XV фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Самые титулованные спортсмены приехали в столицу, чтобы побороться за первенство — трюки на снегоходах, мотоциклах, автомобилях, роликах. В «Прорыве» приняли участие победители различных масштабных спортивных чемпионатов и члены сборной России. Мероприятие состоялось 9 апреля при поддержке Департамента спорта Москвы. Лучшие кадры прошедшего фестиваля – в фотогалерее NEWS.ru.
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участники во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участница во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв. Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта Прорыв во Дворце спорта Лужники
Артём Соболев/NEWS.ru