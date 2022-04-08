Фестиваль «Прорыв» 2022: экстрим и драйв в «Лужниках»

6 апреля — Всемирный день настольного тенниса. Этот вид спорта зародился в Англии в конце ХIХ века и сразу завоевал популярность. В наши дни настольным теннисом занимаются миллионы людей по всему миру, а в Международную федерацию входят более 200 стран.