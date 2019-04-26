Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес рассказал о тренировочном процессе и завершении спортивной карьеры.

— Каково вам было выступать на чемпионате Европы в Минске после того, как пропустили старт сезона?

— Я отсутствовал некоторое время (пропускал старты. — Ред.). В короткой программе в Минске я сделал ошибки, которые никогда до этого не допускал за всю карьеру. Но я надеюсь, что все понимают — все мы люди, и короткая программа получилась в целом неплохой.

— Как вас поддерживала команда? Ведь вы же тренируетесь с Юдзуру Ханю и Евгенией Медведевой, они вам что-то писали?

— Три недели я тренировался в Торонто. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы пообщаться. Я считаю, что эти фигуристы, которых вы назвали, великолепные люди, я знаю, что они меня поддерживают, и чувствую это.

— Вы сказали, что тренировались усиленно только три недели. Как до этого поддерживали форму? Не думаете, что этого времени слишком мало, чтобы подготовиться к чемпионату Европы?

— В целом трех недель не совсем достаточно, чтобы подготовиться к такому турниру. Но так вышло. Я продолжал кататься всё время, поскольку всю свою жизнь занимаюсь этим видом спорта. За это время я вырос, прибавил. Сейчас я начал смотреть на фигурное катание по-другому. Возможно, в короткой программе я немного нервничал и дрожал. Я этого не чувствовал, но у судей есть замедленные повторы, возможно, они что-то заметили и сняли с меня баллы.

Сергей Булкин/News.ru

— Писали, что чемпионат Европы станет для вас последним турниром. Это ваше окончательное решение? Или мы можем увидеть вас на чемпионате мира в Японии?

— Это будет мой последний старт. Я решил это заранее. Никакие результаты не могут повлиять на него.

— Это ваш 13-й чемпионат Европы. О чем выдумали, когда выходили на лёд, зная, что это ваше последнее соревнование в карьере?

— Я немного нервничал. В любом случае, я понимал, что усиленно тренировался. Я попытался сделать всё, что мог. Понимал, что буду бороться за золото. Для этого еще есть произвольная программа.

— Завтра будет ваша последняя произвольная программа. Что вы чувствуете? Мешает ли вам осознание близости окончания карьеры?

— Многие люди дают мне советы сейчас. В том числе Брайан Орсер (тренер. — Ред.). Приходит момент, когда вам нужно принять четкое решение и понимать, что вы будете делать потом. Трудно переключиться с одного ритма жизни на другой. Я думаю, что меня ждёт захватывающая жизнь и она будет связана с фигурным катанием. Думаю, что у меня все будет хорошо.