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«Федун доволен»: спортивный директор «Спартака» подвел итоги зимней работы

Лука Каттани: Федун доволен работой «Спартака», которая проделана зимой
12:43, 04 февраля 2022
«Федун доволен»: спортивный директор «Спартака» подвел итоги зимней работы Леонид Федун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном. По словам итальянского функционера, президент остался доволен теми изменениями в составе, которые произошли у красно-белых нынешней зимой, сообщает «Матч ТВ».

Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды. Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все — ведь впереди значительная часть гонки. Все решится на трассе, а самое важное — приехать первым, — сказал Каттани.

Отметим, что «Спартак» продлил контракты с Зелимханом Бакаевым, Ильёй Кутеповым и Джорданом Ларссоном. Клуб покинули Эсекиель Понсе, Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий. Кроме того, команду пополнили Мартинс Перейра, Шамар Николсон и Данил Пруцев.

Ранее футболисты «Спартака» на тренировочном сборе в ОАЭ провели товарищеский матч. Соперником российского клуба стал братиславский «Слован». Встреча завершилась со счётом 2:2.

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