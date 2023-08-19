Федор Емельяненко ушел с поста главы ММА России

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Спортсмен Федор Емельяненко решил покинуть пост главы Союза смешанных единоборств России, сообщил ТАСС первый вице-президент организации Андрей Терентьев. Он займет должность Емельяненко до проведения внеочередных выборов.

Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности, — сказал Терентьев.

Емельяненко занимал пост главы Союза ММА России с момента создания организации в 2012 году. Однако в 2018 году покинул должность, но в июне 2022 года вновь занял это место.

Сейчас Федору Емельяненко 46 лет, он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо. На счету спортсмена 40 побед и семь поражений в ММА.

Недавно Емельяненко признался, что хочет провести бой по правилам бокса с американцем Майком Тайсоном. Журналист Ариэль Хельвани предложил ему встретиться на ринге с Железным Майком 28 октября в Саудовской Аравии. Федор отметил, что успеет подготовиться к этому времени и такой расклад его полностью устраивает, но маловероятно, что эта встреча заинтересует арабских шейхов, которые больше ждут поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.