Фёдор Емельяненко высказал отношение к Макгрегору

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Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что ему не нравится то, что делает Конор Макгрегор. По словам 42-летнего Емельяненко, ирландцу следует следить за тем, что вылетает из его рта.

«Лично мне не нравится то, что делает Макгрегор. Ему, прежде всего, нужно следить за своим языком», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Также Емельяненко-старший рассказал, что лишь шапочно знаком с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Как человека я его практически не знаю. Встречались с ним, немножко общались. У меня сложилось впечатление культурного, положительного бойца», — заметил Емельяненко.

Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся Емельяненко и американец Райан Бейдер, пройдёт 27 января в Лос-Анджелесе.

Ранее News.ru сообщал, что Емельяненко оценил прыжок Нурмагомедова через клетку после боя с Макгрегором.