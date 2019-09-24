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Главный исполнительный директор Федерации тяжёлой атлетики США Фил Эндрюс потребовал от России рассказать правду о допинг-скандале.

России пора рассказать всю правду, полную правду и ничего, кроме правды о продолжающемся в стране допинговом скандале, чтобы позволить тем, кто пытается внести позитивные изменения в культуру, двигаться вперёд в «новую чистую эру», — цитирует Эндрюса Inside the Games.

С тех пор как Эндрюс был назначен главным исполнительным директором Федерации тяжёлой атлетики США в апреле 2016 года, он поддерживал различные реформы на международном уровне, особенно в области борьбы с допингом.

В марте он провёл совместные переговоры с главой Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максимом Агапитовым, который, по словам Эндрюса, входит в число «хороших людей» в России, стремящихся к светлому будущему.

Прискорбно, но, к сожалению, неудивительно слышать, что Москву подозревают в манипуляции с данными. В России есть хорошие люди, которые пытаются внести позитивные изменения в культуру, в том числе президент ФТАР Максим Агапитов, но прошлое продолжает преследовать их, — сказал Эндрюс.

Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.