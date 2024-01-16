Федерация триатлона России объявила имя нового главного тренера сборной Спортсмен Полянский назначен главным тренером сборной России по триатлону

Фото: rustriathlon.ru

Дмитрий Полянский

Шестикратный чемпион России по триатлону Дмитрий Полянский назначен на пост главного тренера российской сборной, сообщили в пресс-службе Федерации триатлона РФ. Он сменил Сергея Карачарова, который занимал данную должность с 2021 года. Отмечается, что сам Карачаров продолжит работать в структуре федерации на другой должности.

Представители ФТР напомнили, что Полянский завершил свою карьеру в качестве профессионального спортсмена в августе 2023 года. Тогда он принял участие в чемпионате России по триатлону в Крылатском. Полянский известен как участник четырех Олимпиад и шестикратный чемпион России, он также является самым титулованным триатлетом в стране.

Мы желаем Дмитрию Андреевичу успехов на новой должности и много побед подопечных, — говорится в сообщении пресс-службы Федерации триатлона России.

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