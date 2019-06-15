https://static.news.ru/photo/48341544-8f05-11e9-8293-fa163e074e61_1024.jpg Фото: http://russnowboard.com

Федерация сноуборда России выразила соболезнования родственникам погибшего в Лос-Анжелесе сноубордиста Дмитрия Кольцова.

Мы выражаем соболезнования родным и близким, — приводит телеканал « Звезда » сообщение организации.

Как писал News.ru, в Лос-Анджелесе в пятницу, 14 июня, в перестрелке был убит чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов. В убийстве подозревают 30-летнего жителя Юты Ретта Маккензи Нельсона, он открыл стрельбу, не покидая машины.

Сообщалось, что преступник изначально целился в человека, который был вместе с российским спортсменом , а потом застрелил заместителя шерифа города Джозефа Солано.

После непродолжительной словесной перепалки подозреваемый выстрелил в Кольцова. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь 31-летнего спортсмена.