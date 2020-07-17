Федерация скалолазания России назвала сроки соревнований в 2020 году

https://static.news.ru/photo/55886646-c83e-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Федерация скалолазания России опубликовала даты и места проведения чемпионатов России-2020.

Как сообщается на сайте организации, чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «трудность», «скорость» и «боулдеринг» пройдёт в Воронеже 11-17 сентября.

В дисциплине «многоборье» чемпионат России запланирован на 2-5 октября в Москве. В столице также должен пройти чемпионат Европы 20-29 ноября.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года в Москве перенесён из-за пандемии коронавируса. Изначально соревнования планировалось провести в марте, затем турнир ещё дважды переносился. Помимо этого, этап Кубка мира по скалолазанию, который должен был состояться в австрийском Инсбруке в июне, также был отменён.

В 2019 года скалолазание предварительно включено в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже и в юношеские Олимпийские игры 2022 года в Дакаре.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году в Москве планируют открыть крупнейший в России центр скалолазания ЦСКА. Отмечается, что это будет уникальный объект в масштабах российского и мирового скалолазания. Работа над ним ведётся уже больше года. Общая площадь всех скалодромов центра составит около 5 тысяч квадратных метров. Для их оснащения будет закуплено порядка 10 тысяч рельефов и 50 тысяч зацепок. Высота основного зала составит 20 метров. Здание будет чуть выше — почти 24 метра. Пропускная способность объекта — более 600 человек в день.