https://static.news.ru/photo/b6a43e56-6b90-11ea-8b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация лёгкой атлетики США (USATF) направила письмо главному управляющему Олимпийского комитета США Саре Хиршланд с просьбой обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) перенос Игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.

В письме подчёркивается, что спортсмены не смогут успешно подготовиться в нынешней ситуации, сообщает Reuters.

USATF просит выступить за отсрочку Игр в Токио. Мы понимаем последствия подобного запроса, но подобная позиция поставит наших спортсменов в комфортную ситуацию и у них будет возможность правильно подготовиться и успешно выступить на Олимпийских играх, — сказано в заявлении.

Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.