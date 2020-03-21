Президент Федерации лёгкой атлетики Франции (FFA) Андре Жиро призвал перенести начало Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса.
Все в спорте согласны, что Игры не могут быть проведены в запланированные сроки. Мы больше не можем ждать. Я призываю Олимпийский комитет Франции и Международный олимпийский комитет действовать, — цитирует Жиро AFP.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.
Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.
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