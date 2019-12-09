https://static.news.ru/photo/8971f55a-1a77-11ea-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Руководство Федерации кёрлинга России (ФКР) потребует компенсацию в случае отмены международных соревнований на территории страны.

Мы будем требовать компенсацию в случае отмены, — цитирует президента ФКР Дмитрия Свищёва ТАСС.

По словам главы федерации, в России запланировано огромное количество соревнований по кёрлингу.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).