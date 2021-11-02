Федерация гимнастики Израиля объяснила отказ от участия в чемпионате мира

В Федерации художественной гимнастики Израиля рассказали, почему национальная женская сборная отказалась от участия в чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Это решение было принято по профессиональным причинам, сообщает «ИноПроСпорт».

Было решено не участвовать в чемпионате мира по профессиональным соображениям, — говорится в сообщении.

Чемпионат мира в Китакюсю завершился 31 октября. Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт турнира, завоевав семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству. На чемпионат мира сборная Израиля не приехала.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил выступление российских гимнасток на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Депутат считает, что ни один спортсмен не должен быть заложником предвзятого судейства.