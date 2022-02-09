Федерация фигурного катания сообщила о дальнейшем участии Валиевой в ОИ

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сделала заявление об участии Камилы Валиевой в Олимпийских играх. Спортсменка не отстранена от соревнований в женском одиночном катании, пишет ТАСС.

Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК, — сказала Ермолина.

Утром 9 февраля появилась информация от Inside the Games о том, что один из победителей командного турнира по фигурному катанию сдал подозрительный допинг-тест. Вечером имя этого человека было раскрыто. Ею стала Камила Валиева.

Позже стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, чья допинг-проба дала положительный результат, принимала препарат триметазидин.

Ранее МОК сделал официальное заявление по допинг-скандалу вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.