Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа находится на самоизоляции. Он встречался с принцем Чарльзом.

Они виделись 16 дней назад на службе в церкви в честь Дня Содружества наций Великобритании, передаёт The Sun. Представитель спортсмена отметил, что мужчина здоров и следует рекомендациям властей. Джошуа желает...