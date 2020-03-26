Президент Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за проведения европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне.
МОК прервал соревнования только после третьего соревновательного дня. Гёзгеч заявил, что три человека из команды заразились коронавирусом.
Я озадачен тем, что рабочая группа МОК и британское правительство разрешили начать турнир в то время, как весь мир принимал крайние меры для борьбы с вирусом. Это было безответственно, — цитирует Гёзгеча Guardian.
Ранее российский боксёр, чемпион мира — 2019, призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Андрей Замковой прокомментировал отмену олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, писал NEWS.ru.
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