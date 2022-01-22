«Фашисты и бараны»: как Минспорт Украины спровоцировал громкий скандал

Олимпийские игры в Пекине ещё не начались, а уже прогремел громкий скандал. «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке во время Игр, а также рекомендовало отказаться от совместных фотографий с россиянами. Известие ожидаемо вызвало бурную реакцию. В России возмущены «бестолковыми», «фашистскими» и «обидными» рекомендациями украинских чиновников. Приводим самые яркие высказывания по теме и рассказываем, что могло вызвать подобное решение.

Скандальные фотографии в Токио

Совместные фотографии российских и украинских спортсменов стали чуть ли не одной из самых обсуждаемых тем прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Отправной же точкой в этой истории стал скандал с участием украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. После окончания соревнований по прыжкам в высоту бронзовый призёр Игр Магучих и победительница Мария Ласицкене сделали совместное фото с национальными флагами в руках (Россия из-за запрета CAS выступала под флагом Олимпийского комитета России). И понеслась.

На Украине Магучих подверглась невероятной критике. Её называли предателем Родины и даже биомусором. Такое сравнение выдвинула экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Но это не всё. Из-за скандальной фотографии спортсменке пришлось прийти на воспитательную беседу в Минобороны Украины.

Ситуация с Ярославой Магучих на Украине, видимо, до сих пор не даёт многим покоя. Возможно, чтобы избежать подобных недопустимых фотографий на Играх в Пекине, спортивные чиновники Украины решили сыграть на опережение и выпустили ряд мер уже сейчас.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих Li Ming/XinHua/Global Look Press

Реакция общественности

В России такая осторожность и предусмотрительность со стороны властей Украины была воспринята не лучшим образом, мягко говоря.

Одним из первых по теме высказался известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал обратить внимание на то обстоятельство, что все спортсмены и тренеры украинской команды говорят только на русском языке. Как быть в такой ситуации? — вопрошает Губерниев.

У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из Министерства спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях, — заявил журналист.

В свою очередь олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что подобные рекомендации являются прямым нарушением Олимпийской хартии. Ведь один из основных лозунгов соревнований гласит, что Игры объединяют. Спортивные чиновники нарушают этот принцип. Не могут быть объединены спортсмены, которым не разрешено вместе даже фотографироваться, считает Журова.

А четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов винит во всём политиков и надеется, что украинские спортсмены не допустят такого беспредела.

Безголовая политика. Президент Украины — клоун. Чего ещё от этой страны ожидать можно? Настоящая тупость, — заявил Тихонов.

Не остались в стороне скандала и политики. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что указания Министерства спорта Украины для собственных спортсменов напоминают инструкции фашистской Германии.

Эта ситуация напоминает о тех инструкциях, которые давали в фашистской Германии, когда готовили спортсменов к Олимпиаде. Там тоже издевались над спортсменами, оголтелый, неприкрытый расизм и шовинизм. МОК по этому поводу должен немедленно сделать какие-то заявления, — отметил Малинкович.

Ситуация кажется невероятно противоречивой. Как можно запрещать давать интервью (пусть даже только интервью) на языке, на котором общается большее население страны? Как можно избегать фотографий, которые являются традиционными для победителей и призёров Игр? А главное: как можно подвергать такому давлению и стрессу собственных спортсменов? На Олимпиаде они должны быть сосредоточены на результатах, а не на том, как бы ненароком не пересечься с русскими. Но, видимо, это спортивных чиновников Украины беспокоит сейчас в меньшей степени.