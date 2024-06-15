Фанаты вывесили флаги России на матче открытия Евро в Германии

Фото: Franz Waelischmiller / SVEN SIMO/Global Look Press

Болельщики развернули российские флаги на матче открытия Евро между сборными Германии и Шотландии, сообщает РБК. Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Во время первого тайма при счете 2:0 в пользу Германии было назначено пенальти в ворота шотландцев. Во время видеоповтора нарушения защитника Шотландии Райана Портеуса с полузащитником Гюндоганом в кадр попали два российских флага. Они также были видны перед выполнением 11-метрового удара Хаверцом. На одном из флагов было написано «Белгород».

Сборная России исключена из участия в международных турнирах, включая квалификацию Евро. Тем не менее УЕФА до сих пор не объявлял о запрете на использование флага на стадионах. В то же время флаги России, Израиля и Палестины запрещены в некоторых фан-зонах Евро, расположенных в городах.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм — 2024 в Париже. На нем была изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом. После этого в МОК оправдались и заявили, что это фото было использовано при подготовке к Играм 2020 года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Международный олимпийский комитет делит людей на сорта. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с олимпийской чемпионкой из России Еленой Исинбаевой.