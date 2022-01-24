Фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Фанатское сообщество «Спартака» заявил, что впредь будут бойкотировать матчи клуба из-за принятия закона о введении Fan ID. Фанаты отказались от посещения матчей с участием клуба, где будет использоваться система идентификации личности. Бойкот продлится до полного отказа законодателей от Fan ID и распространится на любое сообщество, поддерживающее красно-белых, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение! В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип — поддержка нашей команды! — говорится в заявлении.

Отмечается, что фанаты осознанно пожертвовали дорогим ради идеи защитить права болельщиков.

Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатского объединения бойкотировать матчи клуба и заявил, что подобная инициатива вызывает только расстройство и в «Спартаке» в курсе об их решении.

Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме, — передаёт спортивный портал «Чемпионат».