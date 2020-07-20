Фанаты «Спартака» призвали главу РФС уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/5a83e9a0-ca86-11ea-8a0b-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава департамента судейства Виктор Кашшаи должны подать в отставку после судейства матча «Зенита» со «Спартаком». Об этом заявили болельщики «красно-белых».

Матч, которого ждали миллионы болельщиков, завершился тем, что команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот выволокла в финал, — цитирует РИА Новости сообщение группы поддержки «Спартака» «Фратрии».

Болельщики добавили, что обращались в открытом письме к Дюкову, где внесли свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров. Но ответа не последовало. Кроме того, фанаты «Спартака» потребовали ответа от Кашшаи, обвинив его в том, что он «макает в грязь» все великие советские и российские футбольные традиции и убивает футбол в России.

Кашшаи — в отставку! Дюкова — в отставку! — потребовали болельщики.

Встреча 1/2 финала в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Как писал NEWS.ru, владелец московского «Спартака» Леонид Федун после проигранного полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» заявил, что судейство было предвзятым.