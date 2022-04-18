Фанаты «Ливерпуля» решили поддержать Роналду, у которого умер сын

Болельщики «Ливерпуля» приняли решение поддержать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого умер новорождённый сын. В рамках встречи команд в матче 30-го тура Английской премьер-лиги фанаты мерсисайдского клуба поддержат португальского футболиста минутой аплодисментов, сообщает Daily Mirror.

Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 19 апреля. Сам Роналду не примет участия в матче из-за трагедии в семье.

Журналисты английского издания выяснили , что фанаты «Ливерпуля» предложили всем болельщикам на седьмой минуте матча присоединиться к аплодисментам в поддержку Роналду и его семье. Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером.

О смерти новорождённого сына спортсмена стало известно 18 апреля. Криштиану назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители. Избранница 37-летнего футболиста была беременна близнецами, пара ждала девочку и мальчика. Наследница спортсмена родилась здоровой, а мальчик выжить не смог.

Роналду является оцтом для четверых детей: Криштиану-младшего, Евы, Матео и Аланы.

О грядущем пополнении семейства футболист сообщил 28 октября, выложив совместную фотографию со снимком УЗИ. В подписи к фото он сообщил, что его невеста, модель Джорджина Родригес, ждёт двойню. Игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что они «не могут дождаться встречи».

Роналду один из самых титулованных спортсменов в истории футбола. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Европы и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Также португалец является чемпионом Англии, Испании и Италии.