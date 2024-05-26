Фанаты «Краснодара» высказали свое отношение к «Зениту» Фанаты «Краснодара» прокричали «Зенит» — позор России» на матче РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Болельщики «Краснодара» во время домашнего матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Зенита». Как сообщает «Чемпионат.com», петербургский клуб называли «позором России».

«Зенит» — позор России, — доносилось с трибун во время встречи.

Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Северной столице и завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 57 очков и шестой раз подряд стал чемпионом России, в то время как в активе «Ростова» 43 очка, команда завершает сезон на седьмом месте турнирной таблицы.

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили ранее завил, что никто не будет отменять закон о Fan ID. По его словам, решение о введении паспорта болельщика принималось на самом высоком уровне. Кавазашвили подчеркнул, что, несмотря на недовольство, многие люди все равно идут на матчи РПЛ. При этом, как отметил ветеран «Спартака», он не в восторге от решения ввести Fan ID.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вопрос о введении Fan ID до сих пор остается сложным, однако его должны решить между собой РФС, клубы и болельщики. По его словам, сейчас ситуация усложняется из-за возросшей террористической опасности, поэтому на трибунах «может возникнуть все что угодно». Милонов выразил надежду, что в этом вопросе будет найдено устраивающее абсолютно всех решение.