Фанат «Лидса» сорвался с трибуны во время празднования гола в Лондоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Фанат «Лидс Юнайтед» упал с верхнего яруса трибун «Стэмфорд Бридж», празднуя гол в ворота «Челси» во время матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу, сообщает пресс-служба клуба. Там отметили, что мужчина находится под присмотром врачей.

Встреча прошла в среду в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Инцидент произошел на 8-й минуте после первого гола «Лидса» в ворота лондонцев: болельщик выпал с выездного сектора фанатов йоркширской команды вниз. Его госпитализировали на носилках с шейным корсетом.

Ранее игроки российских футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеской встречи на сборах в Турции. Инцидент произошел после финального свистка арбитра. Как отмечается, потасовку с одним из игроков команды соперника начал нападающий хабаровчан Саид Алиев. После к драке присоединились другие футболисты и тренеры. Что касается самого матча, то он закончился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска».

До этого стало известно, что бывшего члена сборной Боливии по футболу Серхио Хауреги убили на поле во время товарищеского матча в Мексике. Спортсмен выступал за мексиканскую команду «Атлетико Сан-Луис Рей». Во время матча он подошел к краю площадки, чтобы попить воды, и в этот момент в него выстрелили шесть раз.