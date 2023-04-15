Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение флага Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) осудила сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване. В организации заявили, что этот поступок посягает на неприкосновенность спортивных ценностей. Представители EWF потребовали дополнительных гарантий для всех участников соревнований.

Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент, произошедший во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, когда человек поджег флаг Азербайджана. EWF считает этот чрезвычайно серьезный и достойный сожаления жест посягательством на неприкосновенность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры, — говорится в заявлении.

Представители организации рассказали, что находятся в постоянном контакте с азербайджанской делегацией. Они выразили надежду, что подобный случай будет единичным.

После сожжения флага азербайджанские спортсмены в знак протеста покинули Ереван, где должны были продолжить участие в международных соревнованиях.

Впоследствии аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовал от руководства Общественного телевидения уволить руководителя стилистической студии, дизайнера Арама Николяна, который устроил поджог флага.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о разжигании национальной ненависти с использованием силы и должностного положения. Также ведется разбирательство по статье об оскорблении государственного флага Азербайджана.