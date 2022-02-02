Евгений Тищенко проведёт бой за титул чемпиона мира WBA Regular

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Олимпийский чемпион боксёр Евгений Тищенко встретится с бельгийцем Риядом Мерхи, который обладает титулом чемпиона мира по версии WBA Regular. Как уточнили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе компании, бой Тищенко и Мерхи станет главным событием предстоящего турнира.

Встреча пройдёт в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, который состоится 26 марта, сообщается в пресс-релизе организации.

Отметим, что WBA Regular — второй по значимости титул организации, основным поясом по версии WBA владеет француз Арсен Гуламирян. Также в этом дивизионе обладателем титула WBA Gold является россиянин Алексей Егоров. Боксёры должны были встретиться в конце прошлого года, но бой был отменён из-за травмы француза.

30-летний Тищенко выиграл девять боёв по правилам профессионального бокса. В одном поединке он потерпел поражение. 29-летний Мерхи одержал 30 побед при одном поражении.

Ранее в Австралии назначена дата первого поединка по правилам профессионального бокса в карьере 24-летнего Никиты Цзю. Он проведёт дебютный бой 2 марта в Брисбене.