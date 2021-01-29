Евгений Плющенко показал тренировку с чемпионом мира по кикбоксингу

https://static.news.ru/photo/fc5fce48-63a5-11eb-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку с трёхкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

Не знаю, кто там и как, а мы с Саней работаем, — подписал ролик в Instagram фигурист.

Липов является бывшим мужем Аланы Мамаевой — жены игрока «Ростова» Павла Мамаева. Летом 2019 года его осудили за мошенничество. Он вышел на свободу зимой 2020 года по УДО.

Ранее хореограф Александр Железняков в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». Плющенко принял вызов. При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что даже не знает, как выглядит Железняков.

Позднее Железняков извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко за произошедший между ними конфликт, писал NEWS.ru.