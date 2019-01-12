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«Эвертон» прояснил будущее Влашича в ЦСКА

Никола Влашич Сергей Булкин/News.ru

Никола Влашич

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва рассказал, какие планы клуб имеет на хорватского футболиста Николу Влашича.

По его словам, команда не продаст хавбека московскому ЦСКА, за который он выступает на правах аренды.

«Мы отдали его в аренду не для того, чтобы получить предложения о его продаже», — цитирует специалиста Liverpool Echo.

Хорват присоединился к московской команде летом 2018-го. В 14 матчах он забил 4 мяча. За ЦСКА он выступает на правах аренды, а принадлежит английскому «Эвертону». По окончании сезона Влашич, скорее всего, отправится в расположение английского клуба, так как, по словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, «красно-синие» не готовы к покупке такого дорогого игрока. Портал transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 18 миллионов евро.

Как писал News.ru, хорват из ЦСКА приехал в Дагестан и удивился.


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