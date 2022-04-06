«Это уже убийство»: Быстров раскритиковал работу судей

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «РБ-Спорт» выразил недоумение грубыми ошибками, которые допускают арбитры, работающие с видеоповторами. По мнению экс-полузащитника, ассистенты главного судьи футбольного матча не имеют права допускать серьёзные недочёты в своей работе.

Раньше было понятно: судья занял не ту позицию, ошибся. Все ошибаются на футбольном поле. Ничего страшного. Но сейчас, когда появился ВАР и арбитр смотрит монитор и трактует по-другому, чем на самом деле? Из-за этого возникают все споры. Поймите, споры будут всегда: одни — за одних, другие — за других. Но в одинаковых эпизодах вы не можете принимать разные решения. Это единственная причина, которая сейчас всех будоражит. Если ты смотришь в монитор и видишь фигу вместо фола, то это уже убийство, — сказал Быстров.

Отметим, что в среду Судейский комитет отстранил от работы пятерых арбитров за грубые ошибки, которые они допустили в матчах 23-го тура Российской премьер-лиги. Игорь Панин, работавший на матче ЦСКА — «Урал», а также Артём Любимов и Алексей Сухой, обслуживающие встречу «Краснодар» — «Динамо», были отстранены до конца сезона.

Сергей Карасёв и Павел Шадыханов получили временное отстранение за работу на игре «Спартак» — «Локомотив». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.