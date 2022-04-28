«Это шокирует»: норвежская лыжница о речи Степановой на приёме у Путина Венг удивилась словам Степановой о том, что Россия стала сильной вопреки желанию мира

Владимир Путин, Вероника Степанова / Фото kremlin.ru

Норвежская лыжница Лотта Венг высказалась о речи олимпийской чемпионки Вероники Степановой на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Там Степанова заявила, что на её глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной, но многим в мире это не нравится. Она добавила, что Путин лично поднял знамя страны очень высоко. Слова Венг приводит VG.

Это немного шокирует. Совсем не похоже на то, что мы видим со своей стороны. Трудно поверить, что это её собственное мнение. У неё сложилась совсем не такая картина ситуации, как у нас. Она, видимо, не видит того, что видим мы, — сказала норвежка.

Она призналась, что хотела бы, чтобы россияне дистанцировались от политики, и не знает, хочет ли соревноваться со Степановой в лыжном спорте после её слов.

Встреча Путина с олимпийцами прошла 26 апреля. На ней президент России отдельно отметил успехи Камилы Валиевой в фигурном катании.