Норвежский шахматист Магнус Карлсен одержал победу над шахматистом из Индии Рамешбабу Прагнанандху и выиграл Кубок мира по шахматам, сообщается на официальном сайте соревнований. Известно, что норвежец стал самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг FIDE в возрасте 19 лет и 1 месяца. В неофициальный рейтинг Эло LiveRating он был на первом месте еще в 17-летнем возрасте. В Twitter (X) он прокомментировал свою победу мемом со сценой из фильма, где юноша говорит продавцу видеоигр, что уже прошел предлагаемую игру.