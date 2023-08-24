Норвежский шахматист Магнус Карлсен одержал победу над шахматистом из Индии Рамешбабу Прагнанандху и выиграл Кубок мира по шахматам, сообщается на официальном сайте соревнований. Известно, что норвежец стал самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг FIDE в возрасте 19 лет и 1 месяца. В неофициальный рейтинг Эло LiveRating он был на первом месте еще в 17-летнем возрасте. В Twitter (X) он прокомментировал свою победу мемом со сценой из фильма, где юноша говорит продавцу видеоигр, что уже прошел предлагаемую игру.
Шахматы? Эту игру я уже прошел, — написал шахматист.
Вторую и третью строчку соревнований заняли участники от США Накамура Хикару и Каруана Фабиано. Среди женщин турнирную таблицу возглавила китаянка Ю Венюн, росссиянка Александра Горячкина заняла второе место. Заключает тройку лидеров идийская шахматистка конеру Хампи.
Ранее сообщалось, что Международная шахматная федерация запретила трансперсонам, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в официальных женских турнирах. Было отмечено, что мера носит временный характер.