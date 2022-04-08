«Это привязывает к стране»: в ГД предложили дарить призёрам ОИ квартиры

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что вместо денег призёрам Олимпийских игр лучше дарить недвижимость, так как она будет привязывать к родной стране, передаёт «Спорт-Экспресс». Ранее стало известно, что призёры Игр-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей.

С деньгами может случиться всё что угодно. А недвижимость будет привязывать к родной стране и городу. <...> Деньги тоже хорошо, но квартира больше всего облегчит жизнь молодым спортсменам, — заявил Свищёв.

Замена автомобилей на денежные компенсации была произведена из-за того, что иностранные производители не могут предоставить необходимое количество иномарок для российских олимпийцев.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение гимнастке Дине Авериной BMW Х5 за серебро Олимпиады-2020. Он назвал это решение несправедливым.