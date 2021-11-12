«Это похоже на ситуацию с Собчак»: Журова о задержании брата Нурмагомедова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о задержании бойца UFC Усмана Нурмагомедова. Она допускает, что двоюродный брат Хабиба мог либо неумышленно нанести вред сотруднику полиции, либо в момент инцидента за рулём мог находиться водитель Усмана. Её слова приводит Sport24.

Журова отметила, что в этом деле будет играть важную роль то, как смогут между собой договориться стороны. Однако никакого «договорняка» не может быть. Если следствие установит, что машина ехала больше 200 км и полицейский был сбит, то наказание будет таким, каким оно должно быть.

Важный момент, что еще не установлено, кто ехал за рулем. Следствие должно доказать, что водителем был именно Усман. Если не он — какие претензии тогда могут быть? Давайте честно: он был с товарищем, тогда он точно не был за рулем. Это всегда ответственность водителей. Но в случае доказательства вины все должно быть как положено: суд, следственные действия, — сказала Журова.

Депутат Госдумы РФ назвала это дело резонансным.

Это происшествие очень похоже на ситуацию с Ксенией Собчак, — отметила она.

11 ноября Усмaн Нурмагомедов вместе с другом Камaлом Идрисовым направлялся в аэропорт Махачкалы, чтобы сесть на самолёт в Москву. Они опаздывали и хотели подъехать прямо к входу в здание воздушной гавани. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле совершили наезд на сотрудника полиции около KПП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ранее сообщалось, что адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, чем грозит брату Нурмагомедова наезд на полицейского.