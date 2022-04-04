«Это печально»: российский боксёр ответил на критику братьев Кличко

Российский боксёр Дмитрий Бивол ответил на критику экс-чемпиона мира и мэра Киева Виталия Кличко, который вместе со своим братом Владимиром призвал отстранить россиянина от боя против Сауля Альвареса из-за спецоперации России на территории Украину. В интервью Youtube-каналу Fight Hub TV Бивол выразил разочарование позицией бывших украинских чемпионов мира в тяжёлом весе..

Всю их карьеру я поддерживал их, болел за них. Желаю им только всего самого лучшего. Уважаю их карьеры, но я не политик. Это на самом деле печально, когда бывшие спортсмены смешивают спорт с политикой и с чем-то другим. Они знают, что спорт — это другое, — сказал Бивол.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.