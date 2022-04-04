«Это печально»: российский боксёр ответил на критику братьев Кличко
Российский боксёр Дмитрий Бивол ответил на критику братьев Кличко и пожелал им всего лучшего
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
09:38, 04 апреля 2022
Дмитрий БиволФото: dmitrybivol/vk.com
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Российский боксёр Дмитрий Бивол ответил на критику экс-чемпиона мира и мэра Киева Виталия Кличко, который вместе со своим братом Владимиром призвал отстранить россиянина от боя против Сауля Альвареса из-за спецоперации России на территории Украину. В интервью Youtube-каналу Fight Hub TV Бивол выразил разочарование позицией бывших украинских чемпионов мира в тяжёлом весе..
Всю их карьеру я поддерживал их, болел за них. Желаю им только всего самого лучшего. Уважаю их карьеры, но я не политик. Это на самом деле печально, когда бывшие спортсмены смешивают спорт с политикой и с чем-то другим. Они знают, что спорт — это другое, — сказал Бивол.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две встречи свёл вничью.
Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.