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Это неинтересно: бронзовый призёр Олимпиады не пошёл на встречу с Путиным

11:43, 09 сентября 2021
Это неинтересно: бронзовый призёр Олимпиады не пошёл на встречу с Путиным Виктор Минибаев и Александр Бондарь Фото: Michael Kappeler/dpa Global Look Press
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Российский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио Виктор Минибаев рассказал, почему не поехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, он был на отдыхе в Турции с девушкой и друзьями и когда брал путёвки, не знал о дате встречи. А когда узнал — не успел отсидеть обязательный карантин.

Я считаю, что он не должен быть обязательным. Знаю, что спортсмены давно уже привитые и делать для них еще карантин я не вижу смысла. Зачем тогда надо было обязывать спортсменов делать эту прививку?, — сказал Минибаев.

Спортсмен добавил, что лично ему неинтересна встреча с Путиным.

На Играх в Токио Минибаев вместе с партнёром Александром Бондарем завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду .

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