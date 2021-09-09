Это неинтересно: бронзовый призёр Олимпиады не пошёл на встречу с Путиным

Российский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио Виктор Минибаев рассказал, почему не поехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, он был на отдыхе в Турции с девушкой и друзьями и когда брал путёвки, не знал о дате встречи. А когда узнал — не успел отсидеть обязательный карантин.

Я считаю, что он не должен быть обязательным. Знаю, что спортсмены давно уже привитые и делать для них еще карантин я не вижу смысла. Зачем тогда надо было обязывать спортсменов делать эту прививку?, — сказал Минибаев.

Спортсмен добавил, что лично ему неинтересна встреча с Путиным.

На Играх в Токио Минибаев вместе с партнёром Александром Бондарем завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду .