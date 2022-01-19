«Это лицемерие»: как короткие платья спровоцировали новый скандал в фигурке

Триумф сборной России на чемпионате Европы — это хорошо, но куда же без скандалов. На днях известный блогер Илья «Maddyson» Давыдов обрушился с критикой в адрес фигурного катания. Он заявил, что болельщиков этого вида спорта привлекает в первую очередь откровенный внешний вид фигуристок. Поэтому относиться к фигурному катанию серьёзно нельзя. Его слова ожидаемо вызвали бурную реакцию. Ситуацию уже прокомментировали Татьяна Тарасова и многие другие. Рассказываем подробности нового скандала в фигурном катании.

Блогер и мини-юбки

Резонансная фраза блогера Ильи Мэддисона прозвучала во время очередного стрима на YouTube, и сказал он следующее:

У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше сраки и в стрингах. Разве это не так? Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт. И сидят какие-то мужики-подпивасы, и смотрят это фигурное катание: «Дааа, тройной лутц». Это омерзительно. Это такое лицемерие.

«Очередной придурок»

Естественно, высказывание блогера не осталось незамеченным. Одной из первых на высказывание блогера отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Мало ли кто какой бред несёт. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это всё. Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание, вот и всё, — сказала Тарасова.

Российский тренер Александр Жулин также отметил, что слова «какого-то ноунейма» не имеют для него никакого значения.

Да и хер с ним, прости Господи. Кто он такой вообще? Я такого даже знать не знаю. Какой-то очередной ноунейм, — заявил он.

Хореограф и постановщик Илья Авербух, в свою очередь, призвал не обращать внимание «на тупые высказывания недалёких людей». По его мнению, реагируя на подобные комментарии, мы делаем только лучше авторам этих высказываний.

Камила Валиева Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев тоже считает, что блогер просто пытался привлечь к себе внимание. А ещё журналист убеждён, что Илье Мэддисону самому нравится фигурное катание.

У меня нет мнения. Зачем я буду комментировать всяких дураков? Знаете, в чём дело: если он об этом говорит, значит, ему нравится фигурное катание, а как иначе, и для того, чтобы привлечь внимание, — заявил Губерниев.

Вот так на ровном месте в фигурном катании произошёл новый скандал. Но этому виду спорта не привыкать. С недавних пор скандалы стали неотъемлемой частью самого изящного и красивого вида спорта. Критикуют спортсменов, целые тренерские штабы, судей, внешний вид фигуристов — абсолютно всё. И это не просто так. Фигурное катание с недавних пор пользуется невероятной популярностью. Огромная конкуренция, результаты привели к формированию больших болельщицких блоков, к огромным показателям по просмотрам телетрансляций. Все это видят и прекрасно понимают, а некоторые ещё стараются пользоваться ситуацией.

Любой более-менее противоречивый комментарий о фигурном катании расходится по Интернету с молниеносной скоростью. Благодаря этому огромную известностью в нашей стране приобрёл американский журналист Дейв Лиз. Он является большим «фанатом» группы Этери Тутберидзе, что не раз доказывал в различного рода обвинениях в адрес этого тренерского штаба.

Видимо, блогер Илья Мэддисон тоже решил пройтись по протоптанной дорожке. И, как мы понимаем, он своё получил. Внимание со стороны прессы, отклик — теперь об этом блогере точно знают если не все, то уж точно многие болельщики фигурного катания. Собственно, в этом, скорее всего, и была главная цель оратора. Поэтому на содержание его высказывания нужно обращать внимание постольку-поскольку. А лучше вообще не обращать. Ведь такого добра в преддверии Олимпиады будет навалом.