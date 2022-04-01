«Это лицемерие, дискриминация»: Филимонов об отстранении россиян от матчей

Бывший вратарь сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Филимонов осудил решение УЕФА об отстранении российских команд от международных матчей. По мнению экс-футболиста, международные футбольные федерации нарушили собственные принципы, сообщает Sport24.

Это лицемерие, дискриминация по национальному признаку. Они сами же свои правила не соблюдают и меняют, как им удобно, — сказал Филимонов.

Кроме того, бывший вратарь сборной России назвал конкретные примеры, когда по отношению к сборной СССР поступали цинично и лицемерно. Он вспомнил матч национальной команды с Бельгией на чемпионате мира — 1986 и игру с Аргентиной (0:2) в 1990-м, когда Диего Марадона выбил мяч из ворот рукой.

Филимонов ранее выступал в «Спартаке», киевском «Динамо» и сборной России. В составе московского клуба он стал шестикратным чемпионом России. Также он является чемпионом мира по пляжному футболу.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение об отстранении сборной России от матчей под эгидой организации не было лёгким, но это был способ немного приблизить мир. Также он подчеркнул, что исключение Российского футбольного союза (РФС) из ФИФА невозможно.