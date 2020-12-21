«Это катастрофа»: Канделаки высказалась о лишении РФ флага на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/7809d7e2-428a-11eb-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Российская команда под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (2018) Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на лишение России флага и гимна на ближайших международных соревнованиях в течение двух лет.

По её словам, в развитии антидопинговой системы принимали участие почти все страны, а жертвой почему-то стала РФ.

Мы не должны, я так понимаю, <...> промоутировать как бы страну, которая способствовала развитию допинговой системы. Для нас это, конечно, катастрофа, — отметила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель американского USADA Трэвис Тайгерт заявил, что много лет атлеты «умоляли» Всемирное антидопинговое агентство (WADA) реформировать ведомство и привлечь Москву к ответственности за «самое вопиющее мошенничество» в истории соревнований. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) слишком мягкое и соответствует преступлению.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.