Это гандбол, а не фэнтези: Россия осталась без Токио

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Мужская сборная не отобралась на Олимпиаду

Формально мужская сборная России провалилась. Одержала на чемпионате мира по гандболу одну победу, не сумела преодолеть в Германии предварительный раунд, пропустив в основную сетку бразильцев, и осталась без Олимпиады в Токио. Усугубляет же ситуацию декабрьское серебро женской команды. Устаканив эмоции, News.ru призывает не спешить с выводами.

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Если исходить строго из результата, команда Эдуарда Кокшарова заслуживает «неуд». Но если не драматизировать ситуацию и вспомнить, что на двух последних чемпионата мира мы не попадали даже в десятку (19-е — в Катаре-2015, 12-е — во Франции-2017), а на Олимпиаду не отобрались уже в третий раз подряд, стоит признать — ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Еще накануне чемпионата мира, прикидывая шансы на предстоящем турнире, News.ru предположил: эта сборная России — загадка даже для самих гандболистов, чего уж говорить про нас, простых смертных. Она, как тогда виделось, могла стать и самым громким открытием турнира, и самым главным его разочарованием.

Реальность оказалась сложнее и многограннее. Открытием команда Кокшарова не стала, но и разочарованием от её выступления не веет. Этой сборной не должно быть стыдно — ни своей, ни чести страны они не посрамили. Ни одной игры на чемпионате наши гандболисты не провели спустя рукава. Ни в одном матче сладкой булочкой для соперника не предстали. Они могли ошибаться — не успевать, не накрывать, не попадать, но в отсутствии желания и сверхнастроя их не обвинить.

Чего стоят постоянные камбэки сборной. Ни в одной встрече, кроме как с покладистыми корейцами, мы не завершали первую половину в свою пользу. Свели вничью стартовые таймы с сербами и французами, «летели» в играх с немцами и бразильцами. Мы постоянно догоняли, превратив чемпионат в соревнование по вытягиванию себя за волосы из трясины. Но барон Мюнхаунзен такой один, и живёт он в книжках.

Мы же этот фокус сумели провернуть дважды. Уступали сербам три мяча по ходу второго тайма, один мяч — за две минуты до финального свистка, но все-таки спаслись — во многом благодаря мастерству вратаря Олега Грамса. С немцами история повторилась — хозяева турнира вели в четыре мяча в заключительной половине, а ушли мы от поражения за семь секунд до конца — благодаря точному броску Сергея Марка Косоротова.

Но запредельный настрой сам по себе побед не приносит. Он работает лишь вкупе с мастерством. И вот тут, что называется, собака зарыта. Эту сборную не назовешь бесперспективной, но и до самого сока она ещё не добралась. Здесь и сейчас этот состав оказался не готов решать большие задачи. Просто ещё не вызрел. Чтобы вы понимали — большой задачей было попадание в семёрку лучших. Выступление в Германии об этом и просигнализировало.

В наших головах история подвижна. Мы будем убеждать себя, что всё могло сложиться иначе — будь жребий к нам благосклоннее и определи не в «группу смерти», попадись в первом туре не Сербия, а Корея или Германия с Францией (как бразильцам), не сломайся лидеры сборной — те же Павел Атьман и Константин Игропуло. В их отсутствие ноша сверх меры пала на Тимура Дибирова, Дмитрия Житникова и Даниила Шишкарёва. А 19-летний Косоротов — это всё же про будущее, а не про настоящее. На таком уровне — так точно.

Но, пожалуй, стоит признать — всё справедливо. Не может команда, претендующая на что-то серьезное, выдавать худшую на турнире игру в матче, который для неё жизненно — с точки зрения результата — важен. Это сейчас, кто не понял, про поражение от бразильцев. Оно тем больнее, что стало неожиданным. С латиноамериканцами мы играли на прошлом чемпионате. Не просто играли — обыгрывали. Плавали — знаем. Этого знания оказалось мало.

Можно, конечно, сетовать на судейство. К тому же основания для этого имеются. Но идти по этому пути — значит удаляться от главного. Проиграв бразильцам, мы выпустили инициативу из своих рук, передоверили решение своей судьбы другим. Требовалось не просто на заказ обыгрывать действующих чемпионов мира — французов, но и ждать, что бразильцы потеряют очки в игре с самой слабой командой в группе.

Это гандбол, а не фэнтези.

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Перед началом турнира интервью дал Сергей Горпишин, линейный сборной России. 21-летний гандболист, представляющий немецкий «Эрланген», рассуждал не по возрасту мудро:

«Главное — это не только победы. Можно ведь и проиграть, вопрос в том — как. Можно показать хороший гандбол, отдать себя на все сто процентов, но всё равно уступить — соперник был сильнее. А можно опустить руки и проиграть так, что потом будет стыдно», — цитировал Горпишина «Чемпионат».

Вот — пророческие слова. Сборная России славы в Германии не снискала — соперники были сильнее. Но рук не опускала и чувства стыда не порождала. Были у нас и свои успехи — та же вырванная с мясом ничья с хозяевами турнира. Всё это и заставляет говорить о невыходе на Игры-2020 — с сожалением, а о команде Кокшарова — со сдержанным оптимизмом.